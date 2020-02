ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On February - 11 - 2020 ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਮਜੀਠਾ, 10 ਫਰਵਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੋਟਲਾ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਿੰਟੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

