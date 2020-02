ਆਈਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ Posted On February - 16 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਮਿਸ਼ਨ ਇਨੋਵੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਪੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕਤਾ’ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੈੱਲ ਫਾਰ ਆਈਪੀਆਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ-ਜੀਓਆਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਸੈੱਲ, ਟੀਆਈਈਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਈਸੈਂਸ/ਟਰਾਂਸਫਰ, ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ, ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੀਆਈਪੀਐਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਇਸਤਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਪੀਆਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਕੇ.ਬਖਸ਼ੀ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ: ਪੀਐਸਸੀਐਸਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਈਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਈ.ਪੀ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈ.ਪੀ ਕਮਰਸ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਪੀਐਸਸੀਐਸਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਆਈਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

