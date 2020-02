ਆਈਪੀਐੱਲ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਧੋਨੀ

ਆਈਪੀਐੱਲ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਧੋਨੀ Posted On February - 26 - 2020 ਚੇਨੱਈ: ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐੱਲ) ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਧੋਨੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਐੱਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਪੀਐੱਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਸਕੇ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੇਐੱਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੈਂਪ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਤੀ ਰਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਰੇਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਰੈਣਾ ਅਤੇ ਰਾਇਡੂ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

