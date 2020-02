ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ Posted On February - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ 1 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ’ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀ ਸਕੂਲ ਧੂਰੀ ਵਿਚ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਗੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕ-ਅੱਪ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਖੁਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਵ ਅਨੀਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਗੋਲੀ ਸਦਕਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਬੀਐੱਸ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ-ਵੌਰਮਿੰਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਕੇ ਕ੍ਰਿਮ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੂੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰਲੇ ਕੀੜੇ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗਰਾਉਂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਗਮਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਜੀਵਨ ਕੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 16111 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ਦਵਾਈ) ਖੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 41523 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ

ਖੰਨਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨੂੰਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 41523 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖੁਆਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੱਛਰਦੀਪ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।

