ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ Posted On February - 13 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ਼

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 12 ਫਰਵਰੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਕਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਪਰ ਉਰਮਲਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਪੀਓ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਣੀ, ਰਿੰਪਲ, ਸ਼ੀਤਲ, ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਮਮਮਤਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

