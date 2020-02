ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚੋਰੀ’ ਹੋਈ ਚਾਹ-ਪੱਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਝਾਏ Posted On February - 4 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜੈਤੋ, 3 ਫਰਵਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 29 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ 365 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਕੱਤਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ

