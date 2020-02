ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਲੋਈ ’ਚ ਉਲਝਿਆ Posted On February - 15 - 2020 ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ

ਸ਼ਹਿਣਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ।

ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਈ ’ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

