ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ Posted On February - 15 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਾਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉੱਘੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਵਾਰ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਵੀ ਨਿਰਮਲ ਅਰਪਨ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਉਘੇ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ

Both comments and pings are currently closed.