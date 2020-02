ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ Posted On February - 7 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਪੀਏਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਟ ਨੂੰ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਨੂੰ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 15 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅੰਬ ਜਦਕਿ 4 ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੀਏਯੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖੰਟ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜਦਕਿ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਟ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ 946 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੋਟ ਰੱਦ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 941 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਟ ਨੂੰ 458 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 483 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆ 25 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਓਪਨ) ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਵ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ-1 ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ-2 ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 51 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ-1 ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੈਸ਼ੀਅਰ-2 ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 45 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਓਪਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 24 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 56 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 474 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਨੂੰ 449 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਓਪਨ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਵੋਟਾਂ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਨੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ (ਓਪਨ) ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ‘ਚ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

