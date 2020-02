ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਆਈਐੱਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Posted On February - 3 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਯੂਆਈਐੱਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹਥਿਆਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 12, ਅਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚ 29 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਆਈ.ਐਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਐਨ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਐਨ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਐਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

