ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ Posted On February - 28 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਰਡਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਥ ਰੀਵਾਈਵਿੰਗ ਹੈਂਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਬੀੜ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਬੂਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਬੀੜ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨੋਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਨਿਤੱਨੇਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਚਿਰੰਜੀਵ ਬਾਵਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੀਵਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰਬਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

