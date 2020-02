ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ Posted On February - 15 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਫੈਸ਼ਨ ਗਲੈਮ 2020’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਐੱਫਡੀ) ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਐੱਮਐੱਸਸੀ(ਐੱਫਡੀ) ਸਮੈਸਟਰ ਛੇਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਐੱਫਡੀ) ਸਮੈਸਟਰ ਚੌਥਾ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਸਟ ‘ਕੈਟ ਵਾਕ’ ਲਈ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਲੂ ਦੂਮੜਾ (ਸਿਗਨੇਟ ਬੁਟੀਕ) ਅਤੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲਾ): ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਸੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ 2020 ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 217 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮਟੈੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐੱਮਟੈੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

