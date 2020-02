ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ

ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ Posted On February - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮੋਜ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਚੌਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਖ਼ੂਨ ਕੱਢਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ, 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਸਮੇਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

