ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On February - 1 - 2020

ਮਜੀਠਾ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਕਸਬਾ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਡੰਪ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਹੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਸੜਕ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

