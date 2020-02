ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ Posted On February - 20 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ’ਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲਗਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਨਿਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ। ਮੇਅਰ ਅਕਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਸੀਬ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 32 ਮਤੇ ਰੱਖੇ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਵਲੇਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਵਲੇਚਾ, ਈਓ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੀਵ ਦੂਮੜਾ, ਸੰਦੀਪ ਮਲੂਜਾ, ਰਮਨ ਸਿਡਾਨਾ, ਲਾਡੀ ਧਵਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 32 ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਉਣ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

