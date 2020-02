ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਟ੍ਰਾਇਲ 2 ਨੂੰ Posted On February - 21 - 2020 ਪੰਚਕੂਲਾ: ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ (ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੈਟਰਨ ਸਮੇਤ) ਮੁਕਾਬਲਾ 2020 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 3, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| – ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਟ੍ਰਾਇਲ 2 ਨੂੰ

Both comments and pings are currently closed.