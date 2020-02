ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7 ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ Posted On February - 16 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਰੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਬਜਰਵਰ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਜਰ 435 ਸਰਕਲ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ 7 ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਰਕਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ, ਸਰਕਲ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਸਰਕਲ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਢਪਾਲੀ, ਸਰਕਲ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਸਰਕਲ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਸਰਕਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7 ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

Both comments and pings are currently closed.