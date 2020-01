550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਟੀ

550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਟੀ Posted On January - 23 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ/ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਗਮ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਵੀਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਲੇਖਕ ਜੀਆਰਐੱਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਓਮ ਸਪਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਤ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਲੀਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ, ਅਚਾਰੀਆ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸ਼ੀਰ, ਓਸ਼ੋ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਕੇ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਠਾਰਨ ਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਇਆ’’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜੀ ਕਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ‘ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤੇ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਮ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੁਲਜੀਤ ਸ਼ੈਲੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜਾਯਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

