2019 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ।

ਕੁਆਂਟਮ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੁਆਂਟਮ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਉਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਖਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਨ ਦਾ ਕੰਮ 200 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਸੂਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੂਗਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਹੈ ਤੇ ਲਵ ਗਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹਰ ਵਸਤੂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਰੈਲਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1915 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨ (Event Horizon) ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੈਸੀਅਰ 87 ਗਲੈਕਸੀ ਜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 550 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਵੈਂਟ ਹੋਰਾਜ਼ੋਨ ਦੂਰਬੀਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਰੇਡੀਓ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਠ ਹਿੱਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਡੀਐੱਨਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਐੱਨਏ ਨਿਰੀਖਣ ’ਚੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੀਐੱਨਏ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇਚਰ ਤੇ ਸੈਲਨਾ ਦੇ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਖੀਗੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 61 ਪਿੰਜਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚੋਂ ਆਏ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਐੱਨਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਪਲੱਭਧੀ ਹੈ।

ਰਾਈਬੋਜ਼ ਆਰ ਐੱਨ ਏ (RNA) ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੀਟੀਓਰਾਈਟਸ (ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਡਿਗਦੇ ਹਨ) ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਓਕਸਾਈਰੀਬੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟੀਓਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਭਧੀ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਗੈਸ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤੇ ਲੱਕੜ ’ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਾਈਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉੁਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸ਼ੀ ਮਿੰਗ ਹੂ ਤੇ ਕਿਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੈਨੋਟਿਊਬਜ਼ ਨੂੰ ਉਪ੍ਰੇਰਕ (catalyst) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਧੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ।

ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਰ ਇੱਕੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ?, ਬੁਢੇਪਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਹ ਖੋਜ ਸੈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।

2019 ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1869 ਵਿਚ ਮੈਂਡਲੀਫ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। 2019 ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਮਜ਼ ਪੀਬਲਜ਼ (ਅਮਰੀਕਾ), ਮਿਸ਼ਲ ਮੇਅਰ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਡੀਡੀਅਰ ਕੁਐਲੋਜ਼ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋਹਨ ਗੁਡਇਨਫ (ਅਮਰੀਕਾ) ਸਟੈਨਲੀ ਵਿਟਿੰਗਹੈਮ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਕੀਰਾ ਯੋਸ਼ੀਨੋ (ਜਪਾਨ) ਨੂੰ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਅਦਿ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਲਿਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਪੀਟਰ ਜੇ ਰੈਟਕਲਿਫ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਗਰੈਗ ਐੱਲ ਸੀਮਨਜ਼ਾ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘੱਟਣ ਵੱਧਣ ਤੇ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਸੰਪਰਕ: 9888564456

