Posted On January - 18 - 2020

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਐੱਚਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਈ.ਈ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈੱਲਥ ਵਰਕਰ ਮੇਲ/ਫੀਮੇਲ, ਐੱਚਆਈ, ਸੀਐੱਚਓ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਬੂਥ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਲਾਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੁੜੀਆਂ ਲਈ 125 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

