16 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ

16 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 16 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕਾਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਆ ਕੇ ਮੁਕਣਗੇ। ਬਲਟਾਣਾ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 10 ਅਤੇ 11 ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਟਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਬਲਟਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬਲਟਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੋਹੀ ਬੈਂਕਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਟਾਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼ਿਵ ਐਨਕਲੇਵ, ਏਕਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਹੇਮ ਵਿਹਾਰ, ਹਾਈਲੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ, ਮਮਤਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤ, ਸੈਕਟਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲਕਾ ਸੜਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਢਕੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ ਛੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮੇਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ, ਹਰਮੀਟੇਜ਼ ਪਾਰਕ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੈਕਟਰ 7 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲਕਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਏਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੈਕਟਰ 8 ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ, ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਹੋਟਲ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੁਸ਼ਮਾ, ਮੋਤੀਆ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ, ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ, 11 ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਆਈਪੀ ਰੋਡ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

