ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਚਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐੱਚਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ January - 30 - 2020

ਧਾਰੀਵਾਲ, 29 ਜਨਵਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਐੱਮਸੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ.ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਸੀਐਚਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਜਨਾਤਨ, ਡਾ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਡਾ.ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ.ਅਰਵਿੰਦ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੀਐਚਸੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

