ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਗਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ Posted On January - 5 - 2020

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਨੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਕੋਦਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣ ਆਦਮਪੁਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ ਭੋਗਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰਮਹਿਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲਟ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

