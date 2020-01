ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 17 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਲਕਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 354 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਵਾਰਡਨ ਵਾਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ

