ਹੈਰੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ Posted On January - 19 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ

ਹਲਕਾ ਸਨੋਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਛੁਣਛਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ, ਅਮਨ ਨੈਣਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਫਰਾਂਸਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਬਚੀ ਪੀਏ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਹੈਰੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

Both comments and pings are currently closed.