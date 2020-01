ਹੈਨਸਨ ਇਨਫੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 14 - 2020 ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈਨਸਨ ਇਨਫ਼ੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭੀਕ ਦੱਤਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਵਨ ਯੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਟਨਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ Comments Off on ਹੈਨਸਨ ਇਨਫੋ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

Both comments and pings are currently closed.