ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ: ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ

ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ: ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ

ਕੁਰਾਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਲ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਉਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ-ਬਿੰਦਰਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਮਾਜਰੀ-ਬਿੰਦਰਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਉਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ , ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਾਬੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

