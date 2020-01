ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ Posted On January - 23 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਓ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਬਣਦੇ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਖੜਦੇ ਵਾਹਨ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ

Both comments and pings are currently closed.