ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ: ਚੀਮਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ: ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਪਈ ਤਰੇੜ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ (ਬਾਦਲਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਏਏ/ਐੱਨਆਰਸੀ/ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੋਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ (ਬਾਦਲ ਦਲ) ਦਾ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ’ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੋਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

