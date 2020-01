ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ: ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ: ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ Posted On January - 3 - 2020 ਕਾਨਪੁਰ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਈ-ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ‘ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰਜ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵਸ਼ੀਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੈ ਕਰੰਡੀਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ-ਕਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ: ਸਲੀਮਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲਾਹੌਰ: ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਧੀ ਸਲੀਮਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਣਾ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ’ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਸਲੀਮਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

