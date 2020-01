ਸੱਤ-ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਪ Posted On January - 25 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 45 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅਜੁੰਮ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸੋਹਰਾਬ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਸੋਹਰਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ੋਹਰਾ ਸੱਤਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਕੰਬੋਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ), ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮੁਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ੈਦੀ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਂਚਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤਿਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਗੀਤ ਰਾਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

