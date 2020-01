ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’

ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ Posted On January - 14 - 2020 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੀਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ-ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਝੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ।

ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਉੱਪਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਬਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੂਰ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਬਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗੀ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਘੜ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਦੀਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਰੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਪੀਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕ ਅਤੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਠੰਢ 119 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਢ, ਮੀਂਹ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਐਨਾ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰ, ਕਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਏ ਅਵਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਬਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਮਨਗੰਜ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ‘ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਾਰਕ’ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੀਤ-ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਸਵੈਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਗੁੰਡੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੜਬੜ, ਕੋਈ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਪਾਰਕ, ਪੂਨਾ ਦੇ ਕੌਸਰ ਬਾਗ਼, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਰਕਸ ਮੈਦਾਨ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਦਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਰੜਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਵਾਮੀ ਰੋਹ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸੰਘਵਾਦ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’, ‘ਮਨੂਵਾਦ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਰਕਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੋਸਟਰ, ਕੰਧ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੰਗੋਲੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾਤਮਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਨਾਬਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਬਰ ਸਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 94634-74342

Ticker, ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ Comments Off on ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’

Both comments and pings are currently closed.