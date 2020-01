ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ

ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ Posted On January - 14 - 2020 ਖਰੜ: ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 118 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁਹਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਡਾ. ਜੇਕੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਰੜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

