ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਕਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਚੀਚੀ

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਕਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਚੀਚੀ Posted On January - 28 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਸਜਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਝਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਝਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਂਗ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਵਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਿੰਡਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦਰਭ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਉਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

