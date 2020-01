ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕੀ Posted On January - 23 - 2020 ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਮਹਾਨੰਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵੈਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ।

