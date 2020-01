ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ Posted On January - 4 - 2020 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 3 ਜਨਵਰੀ

ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 40 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਫ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨ ਦਾਸ, ਦੀਪਕ ਸਾਰਸਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫੂਲ, ਹੰਸਰਾਜ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

