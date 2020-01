ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ Posted On January - 3 - 2020 ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਜਨਾਲਾ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਹਰੇਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਇਆ ਅਜਨਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਸਬਾ ਚੋਗਾਵਾਂ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਥਾਂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਮਾਲਕ ਉਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

Both comments and pings are currently closed.