ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਪਲ-ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀਕੇ-ਮੈਪਲ ਗਰੁੱਪ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਮੈਪਲ ਜੀ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫ਼ਰਾਡਏਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਅ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਪਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਪਲ ਜੀਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 2.67 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

