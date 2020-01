ਸੀਜੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖਰੜ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਗੋਆ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਟਾਪ ਗੈਲੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕੈਨਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਐਵਾਰਡਜ਼-2020 ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਯਦ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਝੰਜੇੜੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

