ਸੀਏਏ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਸੀਏਏ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 8 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਿਦਯੁਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਆਗੂ ਸੋਮਨਾਥ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਜੂਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

