ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Posted On January - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 6 ਜਨਵਰੀ

ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੁੱਤਸਾਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਤਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਲਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤਸਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

Both comments and pings are currently closed.