ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ Posted On January - 16 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਲਵਾੜਾ,15 ਜਨਵਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-1 ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਤੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸੀਸਟਮ ਤੇ ਬੈਂਡ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਆਸ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-1 ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ

Both comments and pings are currently closed.