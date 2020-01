ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਏ Posted On January - 17 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਏਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪਿੱਪਲੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

