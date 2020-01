ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: 2019 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁਲਾਂਘ Posted On January - 3 - 2020 ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਡੋਰ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਾਸਤੇ 70 ਆਈਈਸੀ ਵੈਨਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ 153 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 45.89 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ 14.86 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31.03 ਲੱਖ) ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 38.55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 679 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 482 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 308 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਣ, ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ 181 ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰੁਪਏ (3.8) ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦਣ ਜਦਕਿ 96 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਵੇਚਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਗੋਲੀ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਰੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2.8 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ 7.2 ਲੱਖ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਲਤ ਟੁੱਟੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ ਜੂਨ 2018 ਦੇ 47,765 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 59,781 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ 8,807 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ 68,588 ਹੋ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ 61,398 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ 6400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1301 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ 2161 ਕਰੋੜ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3465 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 467 ਕਰੋੜ (466.53) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1260 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.48 % ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਲਿਓਂ ਖਰਚਾ 76.64% , ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ 2132 ਸੰਸਥਾਵਾਂ (98 ਹਸਪਤਾਲ, 151 ਸੀਐੱਚਸੀ, 517 ਪੀਐੱਚਸੀ ਤੇ 1388 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੈੱਡ 21,650 ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ 8,08,559 ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 1,71,54,104 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.5 ਲੱਖ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਹੂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ, 529 ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਤੇ 111 ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਫੂਡ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਬਤ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਥਨ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। 65 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 19 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਾਤੜਾਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਦਸੂਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟਣ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਣ, ਆਮਦਨ ਘੱਟਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤਨਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮ, ਤਲਾਕ, ਨਸ਼ੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ, ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਆਇਰਨ ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਕਚੀਲ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਦੁਗਣੀ ਹੋਕੇ 25.9 ਫੀ਼ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੱਧਰੇ, 21.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 16.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ‘ਜਗਿ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥ ਜਗਿ ਪੰਡਿਤੁ ਵਿਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਰ ਅਮਲੋਂ ਖਾਲੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 1186 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 2000 ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਊਟ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 2500 ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਫੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਵਿਖਾਈ , ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਕੇ, 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ 5700 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 20,000 ਆਸ਼ਾ,6000 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਫਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧੀ ਵਧਾਉਣ , ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਭਲਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੋ ਜੋ ਵਖਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਲੋੜ ਹੈ ਵਖਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਸੰਪਰਕ: 99145-05009

