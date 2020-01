ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ Posted On January - 9 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 8 ਜਨਵਰੀ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਥੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਨ ਔੌਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਥੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਮਓ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ

Both comments and pings are currently closed.