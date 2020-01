ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ Posted On January - 1 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9196 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 4 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6093 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ 2018 ਦੇ 27 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 16 ਕੇਸ ਹੀ ਆਏ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2332 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ 254 ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 472 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ 1391 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 758 ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75,560 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥ ਕਾਰੀਆਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਚ.ਡੀ/ ਸੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ 50 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪੀੜਤ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਧਰਾਤਾ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 18651 ਮੀਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲੇ 3366 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਨਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਜਣਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3186 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 21.09 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10698 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਣਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਕਾਰੀਆਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 2900 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ ਅਡਿੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 6203 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1050 ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

