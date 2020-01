ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ Posted On January - 15 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ

ਏਲਨਾਬਾਦ,14 ਜਨਵਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 200 ਓਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਰਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਕੁੱਲ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਕਸਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰੇਅ ਜਾਂਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਡਲਿਵਰੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ

Both comments and pings are currently closed.