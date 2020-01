ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੱਲਿਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ Posted On January - 21 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਂਕਾਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਤੱਗੜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ’ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ ਸਮਝਾ ਗਈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋ ਗੀਤ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਸਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ‘ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਰਹੇਗਾ’ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹੀ ਗਈ। ਤਰਸੇਮ ਭੰਗੂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਾਏ ਟੱਪੇ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਹਰਪਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤ ‘ਆ ਗਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ’ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਅਮਰ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ “ਰੱਬ ਇੰਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

