ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ Posted On January - 13 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਢਾਡੀ ਈਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਸਹਿਤਕ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੂਰੜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ’ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਵੀ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਗਾਇਕ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੱਸੀ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਵਰ ਗਜ਼ਲਗੋ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ ‘ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੋਇਆ’, ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੀ ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਮੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਮੰਡ ਨੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਵਰਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕੜੌਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ

