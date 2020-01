ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 29 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਫਰ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੱਛਤਰ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਆਈ। ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ ਚਿੰਤਕ, ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਕਵਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਚਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਅੰਤਹੀਣ’ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਲਖਣ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਅਵੇਚਤਨ ਉੱਸਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀਅ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖ਼ੀ, ਡਾ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

